الرئيس بري : على عاتق المجلس النيابي الحالي مهمة انقاذ لبنان وأدعو النواب أن يكونوا صوتاً لانجاز الاستحقاقات الدستورية في مواقيتها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 19:14

الرئيس بري : على عاتق المجلس النيابي الحالي مهمة انقاذ لبنان وأدعو النواب أن يكونوا صوتاً لانجاز الاستحقاقات الدستورية في مواقيتها

منذ 53 mins 31 August، 2022
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