الرئيس بري: سندافع عن حدودنا وارضنا وغازنا ونفطنا بكل ما نملك من قدرات كما دافعنا بالبر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 19:14
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله لإذاعة النور: لا يمكن أن ننسى قضية الإمام الصدر والذي استهدفه استهدف لبنان
السيد صفي الدين: الوقت ليس وقت تأخير تشكيل الحكومة لأسباب ثانوية وحزب الله يعمل على تذليل العقبات
السيد صفي الدين: يجب أن نعمل على انتخاب رئيس جمهورية ضمن المهلة المقررة والملف بحاجة لروية وإيجاد مخارج تناسب البلد
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وغادر من دون الإدلاء بتصريح
الرئيس عون في ذكرى تغييب الإمام الصدر: تبقى مواقفه مصدر إلهام للعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه
حركة أمل تحيي الذكرى 44 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه باحتفال في مدينة صور تخلله كلمة للرئيس نبيه بري
بري: قضية تحرير الإمام ورفيقيه هي بالنسبة لحركة أمل ولكل لبناني حر وشريف هي قضية سيادية لن نفرط بها مهما طال الزمن
بري: في ملف ترسيم الحدود البحرية مستعدون للمفاوضات غير المباشرة لكن ليس للأبد والكرة الآن في الملعب الأميركي
بري: لسنا هواة حرب لكن إذا ما هددت سيادتنا سنكون في موقع الدفاع عن حدودنا وثرواتنا
بري: لا يراهن أحد على خلاف بين حركة أمل وحزب الله ولا أحد يخيط بهذه المسلة هؤلاء أشداء على الأعداء رحماء بينهم
بري: لبنان يمر بأسوأ وأخطر مرحلة عرفها في تاريخه والبعض يقاربها بأسوأ عقلية كيدا ونكدا ولم يعد جائزا المقاربة كما يجري
بري: مجلس النواب الحالي مهمته إنقاذ لبنان وأن يكون الـ128 نائبا صوتا واحدا لانجاز الاستحقاقات الدستورية
بري: الاستحقاق الرئاسي استحقاق دستوري سيادي فلنجعله مناسبة لقيامة جديدة للبنان وسنقترع لمن يلتزم بالثوابت الوطنية
بري: نرفض تحويل سمائنا ومياهنا منطلقا للاعتداء على سوريا وندعو لبنان الرسمي للانفتاح على عمقه الطبيعي الذي تمثله سوريا
الشيخ أحمد قبلان في ذكرى تغييب الإمام الصدر: نعم للمواطنة كأساس لمشروع الدولة ونعم للمقاومة كدرع استراتيجي
اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام تعقد اجتماعا لها في السرايا الحكومي
الوزير علي حميه عقب الاجتماع: ميقاتي سيدعو الى اجتماعات كثيفة قبل نهاية أيلول لوضع خطة توفير الإيرادات لنهاية العام
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع تقتحم مجموعة من أقسام الأسرى في سجن "ريمون" وتنفذ عمليات قمع وتنكيل بحقهم
محكمة الاحتلال تقرر تمديد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي حتى "نهاية الإجراءات القانونية بحقه"
وزارة الصحة في غزة: نطالب المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية اليوم أكثر من أي وقت مضى بالضغط على العدو لإنهاء الحصار
جيش العدو يعلن مقتل أحد جنوده خلال مناورات بالدبابات في الجولان المحتل الليلة الماضية
المحكمة الاتحادية العليا في العراق: تأجيل البت بدعوى حل البرلمان إلى الخميس لغرض التدقيق
زعيم تحالف الفتح هادي العامري: أطالب القادة والقوى السياسية بإعلان الصمت السياسي والإعلامي واعتماد خطاب معتدل
وكالة الأنباء الإيرانية: حركة الزوار على المنافذ الحدودية مع العراق تعود إلى طبيعتها
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: علاقاتنا مع إيران ترتقي إلى مستوى جديد وسنوقع اتفاقاً كبيراً يحمل أسس توطيدها
لافروف: مواقفنا متطابقة مع إيران في العديد من القضايا وندعم إحياء الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: ناقشنا رسالة تلقيناها من مسؤول أوروبي حول القتال في أوكرانيا
عبد اللهيان: نحتاج إلى ضمانات موثوقة في ما يخص العودة للاتفاق النووي ومتفائلون في الجانب المتعلق برفع العقوبات
عبد اللهيان: نريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الابتعاد عن التسييس والعمل فقط في الأطر المهنية
روسيا تعلن اعتقال مجموعة أوكرانية كانت تعد لعمل تخريبي في محطة زابوروجيا خلال زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: نرحب بخطط وكالة الطاقة الذرية لتأسيس حضور دائم في محطة زابوروجيا
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: سنسعى لنزع شامل للسلاح حول محطة زابوروجيا النووية
الكرملين: روسيا متمسكة بالتزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لكن لا يمكنها الوفاء بها بسبب العقوبات
المستشار الألماني أولاف شولتس: روسيا تحاول التأثير على قرارات أوروبا من خلال خفضها واردات الغاز
الرئيس بري: سندافع عن حدودنا وارضنا وغازنا ونفطنا بكل ما نملك من قدرات كما دافعنا بالبر
منذ 54 mins
31 August، 2022
الرئيس بري
التعليقات
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الرئيس بري: سندافع عن حدودنا وأرضنا وغازنا ونفطنا بكل ما نملك
الرئيس بري : ليس مشروعا الاستسلام لبعض الارادات الخبيثة التي تسعى لاسقاط البلد في دوامة الفراغ
الرئيس بري : على عاتق المجلس النيابي الحالي مهمة انقاذ لبنان وأدعو النواب أن يكونوا صوتاً لانجاز الاستحقاقات الدستورية في مواقيتها
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