الرئيس بري : المفاوض الأميركي لم يعد الى بيروت منذ شهر ولا احد يراهن على انتظارنا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 19:14

الرئيس بري : المفاوض الأميركي لم يعد الى بيروت منذ شهر ولا احد يراهن على انتظارنا

منذ 55 mins 31 August، 2022
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