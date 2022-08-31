الرئيس بري : في ملف الترسيم الكرة الآن بملعب الأميركي ولسنا هواة حرب لكن إذا ما هددت سيادتنا سندافع عن حقوقنا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 19:14

الرئيس بري : في ملف الترسيم الكرة الآن بملعب الأميركي ولسنا هواة حرب لكن إذا ما هددت سيادتنا سندافع عن حقوقنا

منذ 55 mins 31 August، 2022
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