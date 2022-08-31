جنبلاط: لعدم المراهنةِ على الخارج في ملفّ الاستحقاق الرئاسي والمطلوب لبننة هذا الاستحقاق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 15:34

جنبلاط: لعدم المراهنةِ على الخارج في ملفّ الاستحقاق الرئاسي والمطلوب لبننة هذا الاستحقاق

منذ 28 mins 31 August، 2022
جنبلاط
لبنان

دعا رئيسُ الحزبِ التقدميِّ الاشتراكي وليد جنبلاط اِلى عَدَمِ المُراهَنةِ على الخارجِ في ملفِّ الاستحقاقِ الرئاسي، مُعْتَبِرا في حديثٍ صِحافيٍ اَنَّ المطلوبَ لَبْنَنَةُ هذا الاستحقاق.

ولدى سؤالِه اِذا كان مُرشَّحُ التَحَدِّي الذي يُنادِي بهِ رئيسُ حزبِ القواتِ اللبنانية سمير جعجع يَمْلِكُ اَيَّ فُرصةٍ للوُصُولِ إلى قصرِ بعبدا؟ يَرُدُّ جنبلاط اَنَّ مُرشَّحَ التحدِّي، أيّاً تكُنِ الجهةُ التي تَطْرَحُهُ، ليست لديهِ فرصةٌ للوُصُولِ إلى رئاسةِ الجمهورية لأنَّ عِلّتَهُ «مِنّو وفيه» كما تَدُلُّ تسميتُهُ.

حكومياً ، رأى جبنلاط اَنَّه يُمْكِنُ اعتمادُ الصيغةِ الحكوميةِ التي رَفَعَها الرئيسُ المُكَلَّفُ اِلى رئيسِ الجمهورية بَعْدَ بعضِ التعديلات.

المصدر: قناة المنار

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