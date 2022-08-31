القبض على مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 15:34
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله لإذاعة النور: لا يمكن أن ننسى قضية الإمام الصدر والذي استهدفه استهدف لبنان
السيد هاشم صفي الدين لإذاعة النور: لا تعليق خاص لدينا بالنسبة للعراق ونتمنى أن يكون شعبه ملتئماً دائماً بكافة انتماءاته
السيد صفي الدين: لا نبني معادلات وهمية بل معادلات قائمة على وقائع وذاهبون لتحصيل حقوق لبنان من خلال المسارات المتاحة
السيد صفي الدين: الوقت ليس وقت تأخير تشكيل الحكومة لأسباب ثانوية وحزب الله يعمل على تذليل العقبات
السيد صفي الدين: يجب أن نعمل على انتخاب رئيس جمهورية ضمن المهلة المقررة والملف بحاجة لروية وإيجاد مخارج تناسب البلد
حركة أمل تقيم مهرجاناً عند الـ5:30 عصراً في صور لمناسبة ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه يتحدث فيه الرئيس نبيه بري
الرئيس ميشال عون في ذكرى تغييب الإمام الصدر: تبقى مواقفه مصدر إلهام للعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه
وزير الثقافة محمد المرتضى في ذكرى تغييب الإمام الصدر: ستظل بيننا لأنك انتصرت على استبدادهم فصاروا قبوراً وأنت ملء العيون
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو عقب اقتحامها بلدة سلواد في رام الله بالضفة الغربية المحتلة واعتقالها عدداً من الشبان
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم المسجد الأقصى المبارك وتعتقل أحد حراسه خلال قيامه بعمله في باحاته
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع تقتحم مجموعة من أقسام الأسرى في سجن "ريمون" وتنفذ عمليات قمع وتنكيل بحقهم
جيش العدو يعلن مقتل أحد جنوده خلال مناورات بالدبابات في الجولان المحتل الليلة الماضية
المحكمة الاتحادية العليا في العراق: تأجيل البت بدعوى حل البرلمان إلى الخميس لغرض التدقيق
زعيم تحالف الفتح هادي العامري: أطالب القادة والقوى السياسية بإعلان الصمت السياسي والإعلامي واعتماد خطاب معتدل
الخارجية الإيرانية: نأمل أن تهيئ التيارات العراقية الأرضية لتأليف حكومة ونريد عراقاً قوياً يؤدي دوراً بناء في المنطقة
وكالة الأنباء الإيرانية: حركة الزوار على المنافذ الحدودية مع العراق تعود إلى طبيعتها
وزيرا خارجية روسيا وإيران بحثا في موسكو إعادة إحياء الاتفاق النووي وأزمة أوكرانيا وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: علاقاتنا مع إيران ترتقي إلى مستوى جديد وسنوقع اتفاقاً كبيراً يحمل أسس توطيدها
لافروف: مواقفنا متطابقة مع إيران في العديد من القضايا وندعم إحياء الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: ناقشنا رسالة تلقيناها من مسؤول أوروبي حول القتال في أوكرانيا
عبد اللهيان: نحتاج إلى ضمانات موثوقة في ما يخص العودة للاتفاق النووي ومتفائلون في الجانب المتعلق برفع العقوبات
عبد اللهيان: نريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الابتعاد عن التسييس والعمل فقط في الأطر المهنية
الدفاع الروسية: قذيفة مدفعية أوكرانية أصابت مبنى معالجة النفايات المشعة في محطة زابوروجيا النووية
الخارجية الروسية: زيارة فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزابوروجيا ستكشف حقيقة الاستفزازات الأوكرانية
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: نرحب بخطط وكالة الطاقة الذرية لتأسيس حضور دائم في محطة زابوروجيا
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: سنسعى لنزع شامل للسلاح حول محطة زابوروجيا النووية
شركة غازبروم الروسية: توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" بالكامل بسبب أعمال الصيانة
الكرملين: روسيا متمسكة بالتزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لكن لا يمكنها الوفاء بها بسبب العقوبات
المستشار الألماني أولاف شولتس: روسيا تحاول التأثير على قرارات أوروبا من خلال خفضها واردات الغاز
أسوشيتد برس: التضخم في منطقة اليورو يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بمعدل 9.1%
السلطات الباكستانية: مصرع 36 شخصاً وإصابة أكثر من 1900 آخرين جراء الأمطار الغزيرة في البلاد خلال الساعات الماضية
القبض على مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
31 August، 2022
محطة زابوروجيه النووية
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