القبض على مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 15:34

القبض على مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 31 August، 2022
أخبار موقع المنار

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