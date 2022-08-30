العمليات المشتركة تعلن رفع حظر التجوال في كامل العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2022 - 14:10
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السيد مقتدى الصدر: أعتذر من الشعب العراقي المتضرر الوحيد مما جرى والقاتل والمقتول في النار
السيد مقتدى الصدر: أحيي القوات الأمنية والحشد الشعبي الذي لا علاقة له بما يحصل
السيد مقتدى الصدر: اعتزالي عن السياسة نهائي وهو اعتزال شرعي بناء على موقف المرجع الديني
السيد مقتدى الصدر: أنا أتبرأ من أنصار التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من البرلمان خلال 60 دقيقة
أنصار التيار الصدري بدأوا بالانسحاب من المنطقة الخضراء بعد كلمة السيد مقتدى الصدر
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: دعوة الصدر لوقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية
العمليات المشتركة ترفع حظر التجوال في العاصمة بغداد وجميع المحافظات العراقية
خلية الإعلام الأمني في العراق: تعرض المنطقة الخضراء لقصف بـ4 صواريخ سقطت بالمجمع السكني
المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل عقد الجلسة الخاصة بالنظر في حل مجلس النواب حتى اشعار آخر
وزير الخارجية الإيراني: نتابع بدقة كل ما يحصل في العراق واتصالاتنا مستمرة مع مختلف أطرافه لإقامة مراسم الأربعين
عضو مجلس الخبراء وصيانة الدستور بإيران الشيخ عباس الكعبي دعا العراقيين للتهدئة ودرء الفتنة ومواجهة الشر المطلق الأميركي
الشيخ عباس الكعبي: لضرورة الاحتكام الى العقل والاتفاق على الثوابت المشتركة واجتباب العنف وحرمة حمل السلاح
لبنان: جلسة نيابية مشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لعدد من اللجان لمناقشة مشروع الكابيتال كونترول
النائب علي فياض: لدينا ملاحظات جوهرية على مشروع الكابيتال كونترول الذي يجب أن يراعي مصلحة المودعين وحماية أموالهم
رئيس التيار الوطني الحر ينصح العدو الاسرائيلي بتسريع الاتفاق حول ترسيم الحدود لأن معادلة القوة ليست لمصلحته
النائب جبران باسيل: لن نقبل بأي شكل من الأشكال بأن تتسلّم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المنقوصة الصلاحية صلاحيات الرئاسة
الجيش اللبناني بذكرى معركة فجر الجرود: ننحني أمام دماء شهداء الجيش الذين انتصروا على الإرهاب ببطولة ودحروه عن أرضنا
وزارة الثقافة تنظم جولة بعنوان "كلنا للجنوب" يشارك فيها وزير الثقافة وعدد من الوزراء تشمل قرى وبلدات حدودية
منتخب لبنان لكرة السلة وصل إلى مطار بيروت الدولي بعد تأهله إلى بطولة كأس العالم بعد فوزه على المنتخب الهندي
فلسطين المحتلة: مقاومون فلسطينيون من كتيبة نابلس يطلقون النار على 5 مستوطنين اقتحموا منطقة قبر يوسف فجرا
الاحتلال الاسرائيلي يعترف بإصابة مستوطنين اثنين احدهما اصابته خطيرة بعملية كتيبة نابلس في منطقة قبر يوسف
الجهاد الإسلامي: العملية البطولية في قبر يوسف تؤكد أن المقاومة بالضفة حية ولن تهدأ طالما الاحتلال يرتكب الجرائم
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل المسلحين من المنزل المحاصر في روجيب شرق نابلس بعد نفاد ذخيرتهم
الهلال الاحمر الفلسطيني: 24 إصابة بالرصاص الحي خلال مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في روجيب بنابلس
الحركة الوطنية الأسيرة: نخوض معركتنا "موحدون في مواجهة السجان" التي فرضت علينا ولن نقبل إلا بتتويجها بالنصر
الحركة الوطنية الأسيرة: سنبدأ إضرابنا الخميس المقبل بألف مضرب كدفعة أولى على أن يواصل بقية الأسرى حالة التمرد على السجان
العمليات المشتركة تعلن رفع حظر التجوال في كامل العراق
منذ 46 mins
30 August، 2022
عاجل
احداث العراق
التيار الصدري
العراق
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