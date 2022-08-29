وزير الخارجية العراقي: لن نسمح بتهديد إيران انطلاقاً من العراق

شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على أن أمن العراق وإيران مرتبطان ببعضهما البعض، مؤكداً أن العراق لن يسمح بتهديد ايران انطلاقا من اراضيه. وخلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران، عبر حسين عن تقديره لوجهة النظر المسؤولة لإيران بشأن التطورات في البلاد.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الايراني على أهمية استقرار العراق والحفاظ على وحدته واحترام مؤسساته. وأكد حسين أمير عبد اللهيان لنظيره العراقي وجهة نظر طهران حول حل القضايا بالساحة العراقية عبر الإطار القانوني.

وقال بيان صادر عن الخارجية عقب لقاء عبد اللهيان وزير الخارجية العراقي اليوم الاثنين، “شدد وزير الخارجية على وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يخص حل القضايا على الساحة الداخلية في العراق في إطار العمليات القانونية والحفاظ على سلطة الحكومة العراقي”.

من ناحية أخرى، أكد البيان أن “فؤاد حسين، اعتبر العلاقات بين البلدين بأنها مهمة، مقدرا وجهة النظر المسؤولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التطورات الداخلية في العراق”.

المصدر: سبوتنيك