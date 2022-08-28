تجمّع الشركات المستوردة للنّفط ينفي خبر الاقفال غدا الاثنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2022 - 23:38

تجمّع الشركات المستوردة للنّفط ينفي خبر الاقفال غدا الاثنين

منذ 1 ساعة 28 August، 2022
المحروقات في لبنان
لبنان

صدر بيان عن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط جاء فيه “ورد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان “الشركات المستوردة للنفط اعلمت المحطات انها ستقفل غدا ولن تسلّم المحروقات”.

وتابع البيان “إنّ تجمّع الشّركات المستوردة للنفط ينفي هذا الخبر، ويُطمئن المواطنين انّ غالبية الشركات ستسلّم مادتيّ البنزين والمازوت يوم غد الاثنين الواقع في ٢٩ آب ٢٠٢٢ كالمعتاد فور صدور جدول تركيب الأسعار. اما في ما خصّ إقفال بعض الشركات، فهذا أمر يعود الى أعمال الصّيانة، أو الى نفاذ البضاعة، وهذه الشركات تنتظر بواخر خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة”.

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة