“الشركات المستوردة للنفط”: البنزين في لبنان مطابق للمواصفات

أكد تجمع “الشركات المستوردة للنفط” في لبنان في بيان له الخميس ان “البنزين المستورد الى لبنان موثوق ومطابق للمواصفات العالميّة واللبنانيّة”.

وقال البيان “تتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخّراً أخباراً تُفيد بأنّ جودة مادة البنزين المتوجودة في السوق اللبناني هي موضع شكّ، وانّها تتسبّب في بعض الأحيان بأعطال في محرّكات السيارات”، وتابع “يهمّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط (APIC) أن يؤكّد أن مادّة البنزين المستوردة إلى لبنان من قبل الشركات، تحترم أعلى معايير الجودة العالمية واللبنانيّة على حدّ سواء”.

ولفت البيان الى ان “البنزين الذي يدخل الى لبنان يخضع لكل الفحوصات المطلوبة”، واشار الى ان “وزارة الطاقة والمياه تقوم دوريًّا باستخراج عيّنات من البنزين من المستودعات النفطية التابعة للشركات المستوردة، وقد جرى آخر استخراج عيّنات منذ أسبوع من تاريخه، حيث أُرسلت إلى مختبر منشآت النفط في الزهراني”، واوضح “قد أثبتت التحاليل المخبرية الأخيرة كما سابقاتها، بشكل لا يقبل الشكّ، أنّ العينات مطابقة بالكامل للمواصفات المطلوبة”.

وأمل البيان “عدم تعميم معلومات غير مؤكّدة قد تؤدّي الى إثارة خوف ليس في مكانه”، وتمنى على “المواطنين الذين قد يواجهون أي شكّ أو حالة مثيرة للريبة، التواصل الفوريّ مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وهي السلطة الرّقابيّة الرسميّة المخوّلة متابعة الموضوع وأخذ الإجراءات المناسبة إذا ما دعت الحاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام