مدفيديف يرفع توقعاته بخصوص سعر الغاز

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن اعتقاده بأن”سعر الغاز في أوروبا سيقفز بشكل كبير”.

ووفقا لمدفيديف، قد يرتفع سعر كل ألف متر مكعب من الغاز إلى 5000 يورو.

قبل ذلك، اقتربت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية من مستويات قياسية، على خلفية تراجع التوريد من روسيا وإعلان “غازبروم”، عن وقف مؤقت لعمل خط “السيل الشمالي-1” قريبا لفترة قصيرة.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، وصل سعر التسوية للعقود الآجلة للغاز للتسليم في سبتمبر (حسب TTF) إلى 3507.3 دولار أمريكي في آخر يوم تداول من الأسبوع – 26 أغسطس، وهي قيمة قياسية لكامل فترة تشغيل مجمعات بيع الغاز في أوروبا منذ عام 1996. وهذا المؤشر ارتفع خلال الأسبوع بنحو 1000 دولار، أو ما يقرب من 40٪.

المصدر: نوفوستي