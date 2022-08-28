طهران: الاهتمام بالقارة الأفريقية من أهم أولويات سياسة إيران الخارجية

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، قارة أفريقيا بأنها مهد الشعوب الاصيلة والمحبة للحرية والمناضلة وأرض الكثير من المواهب الطبيعية والبشرية. وقال إن الاهتمام بالقارة الأفريقية من الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكتب كنعاني في تدوينة على موقع إنستغرام السبت، عن رؤية جمهورية إيران الإسلامية بشأن التعاون مع القارة الأفريقية: أفريقيا هي مهد الشعوب الاصيلة والمحبة للحرية والمناضلة وأرض الكثير من المواهب الطبيعية والبشرية.

وأضاف: إن الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية كانتا على الدوام مصدر ألامل للقارة الأفريقية ، وتعزيز الثقة بالنفس والاعتماد على الذات لدى الشعوب الأفريقية من أجل الاستقرار ومحاربة الاستعمار والاستكبار والظلم وتعزيز المثل العليا للاستقلال والحرية.

واكد كنعاني بأن نظرة إيران للدول الإفريقية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وقال: إن الدول الأفريقية التي تحظى بالثروات العظيمة التي وهبها الله والارصدة البشرية الكبيرة تستحق أن تتمتع بمزيد من التنمية والازدهار بعيدًا عن الاطماع والتدخلات الاجنبية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: ان إيران ما زالت على هذا الطريق مع حكومات وشعوب إفريقيا ، والمستقبل المشرق هو لشعوب هذه القارة العريقة وصاحبة الثقافة.

وكتب كنعاني: إن الجولة الناجحة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان إلى عدة دول أفريقية تبشر بقفزة جديدة في العلاقات البناءة بين إيران وأفريقيا.

المصدر: وكالة ارنا