الامام الخامنئي عزى برحيل آية الله الشيخ محمد علي ناصري

عزى الامام السيد علي الخامنئي السبت رحيل العلامة آية الله الشيخ محمد علي ناصري.

وقال الموقع الإعلامي الإلكتروني لمكتب الامام الخامنئي ان “الامام الخامنئي قدم التعازي بمناسبة وفاة العالم الرباني العلامة آية الله محمد علي ناصري(رحمة الله‌ عليه) لأهالي محافظة أصفهان وجميع محبيه ومريديه والمستفيدين من علمه وبركاته، خاصة أبناءه المحترمين والمكرمين، سائلا الباري تعالى أن يمن على الفقيد بالرحمة والغفران”.

وأضاف الامام الخامنئي أن “هذا العالم الجليل ومعلم الأخلاق، كان يعتبر من مسؤوليته أداء المهمة العظيمة المتمثلة بالتزكية ونشر تعاليم الإسلام الأخلاقية وكان يستخدم بيانا مؤثرا ونافذا في ظل خشوع وخضوع قلبه المنير”، وتابع “سائلين الباري تعالى له بقبول الخدمات وأن يتغمده بالمغفرة والرحمة والرضوان”.

المصدر: ارنا