الدفاع الروسية: محطة زابوروجيه النووية تعرضت لقصف أوكراني بأسلحة ثقيلة مرتين خلال يوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2022 - 13:46
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الدفاع الروسية: محطة زابوروجيه النووية تعرضت لقصف أوكراني بأسلحة ثقيلة مرتين خلال يوم
منذ 27 mins
26 August، 2022
الدفاع الروسية
محطة زابوروجيه النووية
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