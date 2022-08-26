مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لدينا تواجد دائم في محطة زابوروجيه

أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه “سيتم تحديد معايير مهمة الوكالة في محطة زابوروجيه الكهروذرية، وربما يتم توفير تواجد دائم للوكالة في المحطة المذكورة”.

وأضاف غروسي، في مقابلة مع محطة إذاعة RFI، “هذه مهمة صعبة، من الضروري توفير الطريق للوصول إلى المحطة، ولا بد من القيام بذلك بالتنسيق بين الدولتين. نحن نأمل كذلك بدعم الأمم المتحدة ومركباتها المدرعة لإيصالنا إلى الموقع … نحتاج إلى تحديد معالم المهمة بوضوح، وربما إنشاء وجود دائم للوكالة على الأرض في المحطة”.

وفي وقت سابق، قال غروسي إن بعثة الوكالة ستصل إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في الأيام القريبة المقبلة.

يُشار إلى أن المحطة المذكورة تقع على الضفة اليسرى لنهر دينبر بالقرب من مدينة إينرغودار. وهي تعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والطاقة المنتجة. وتقع هذه المحطة تحت حماية الجيش الروسي منذ آذار/مارس الماضي.

المصدر: روسيا اليوم