لافروف لبيدرسون: روسيا متمسكة بإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تمسك بلاده بخطها الثابت في إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في سوريا.

وقال لافروف خلال لقائه في موسكو اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون “في الآونة الأخيرة قام بعض زملائنا الغربيين بنشر معلومات مفادها أنه في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فقدت روسيا اهتمامها بالوضع في سورية ولكن هذه العبارات غير مجدية على الإطلاق ولا تعكس خطنا الثابت في السعي إلى حل سياسي شامل للأزمة في سوريا بما في ذلك دعم مهمة الأمم المتحدة”.

وخلال المحادثات بين لافروف وبيدرسون جرت مناقشة الجوانب الموضوعية لهذا الحل مع التركيز على دفع العملية السياسية التي تقودها سوريا بمساعدة الأمم المتحدة كما تم النظر في مهام تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا مع الإشارة إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون تمييز وتسييس أو شروط مسبقة وعلى أساس احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل تنفيذ مشاريع الترميم والتعافي المبكر للبنية التحتية الأساسية في سوريا وفقاً لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2642.

المصدر: وكالة سانا