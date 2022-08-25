وفد من حركة أمل زار “تجمع العلماء” وقدم دعوة للمشاركة بمهرجان ذكرى تغييب الإمام الصدر

قام وفد من حركة أمل برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ حسن المصري الخميس بزيارة “تجمع العلماء المسلمين” لتقديم دعوة للمشاركة في مهرجان ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، حيث كان في استقبالهم رئيس الهيئة الإدارية الشيخ حسان عبد الله وأعضاء الهيئة.

وبعد اللقاء، قال الشيخ المصري “تشرفنا بلقاء الإخوة الكرام في تجمع العلماء المسلمين وزرنا هذا الصرح الميمون المبارك لنقدم تحيات وسلامات الأخ رئيس حركة أمل، دولة الرئيس نبيه بري إلى الإخوان في تجمع العلماء المسلمين، ولنقدم بنفس الوقت دعوة لهذا التجمع العظيم لحضور ذكرى إخفاء الإمام القائد السيد موسى الصدر التي تأتي في هذا العام في مدينة صور في 31 آب”.

وتابع الشيخ المصري “كانت فرصة جيدة وطيبة للتحدث حول كل الأمور التي من شأنها أن تُعطي هذا البلد مناعة ومنِّعة، مناعة ضد المؤامرات ومنِّعة في وجه العدو الصهيوني، وخاصة أن القاسم المشترك الذي يجمعنا جميعاً هو فكر هذا الإمام العظيم الإمام القائد السيد موسى الصدر الذي دلنا على الطريق المؤدية إلى عزتنا وكرامتنا وهي المقاومة”، واضاف “ثبت هذه النظرية بالشهداء وبالمواقف وخاصة بالوحدة الوطنية الجامعة التي هي الأساس الثابت والمتين لقيامة هذا البلد لبنان، كانت فرصة أيضاً للتحدث حول شؤون وشجون هذا البلد،”، وقال “بالخلاصة نحن مع الثوابت الوطنية التي أرساها الإمام موسى الصدر والتي تنطلق من الوحدة الوطنية الجامعة، وبقاء هذا البلد منيعاً ومحصناً بوجه المؤامرات وشكرا، وندعو الله عز وجل أن يكون بيننا ليصلي في القدس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام