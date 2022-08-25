حجازي زار المجلس السياسي في حزب الله: نؤيد مواقف السيد نصر الله

زار الأمين العام لحزب “البعث العربي الإشتراكي” علي يوسف حجازي مقر المجلس السياسي في حزب الله والتقى نائب رئيس المجلس محمود قماطي.

وقال حجازي بعد اللقاء “تأتي الزيارة في إطار التنسيق الدائم بين قيادتي الحزبين لمواكبة التطورات السياسية في ظل المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد”، وأكد “تأييد حزب البعث الكامل لمواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخيرة المتعلقة بحماية ثروة لبنان النفطية”، وطالب “بالإسراع في تشكيل الحكومة لتواكب الإستحقاقات الداهمة، وتجد حلولاً لمشاكل الناس الإقتصادية والمعيشية”.

وفي ملف النازحين السوريين، شدد حجازي على “ضرورة مقاربة الملف بطريقة مختلفة بعيداً عن ضغوطات الخارج التي تهدف إلي إبقاء النازحين ومنعهم من العودة إلى بلدهم للمساهمة في إعادة إعماره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام