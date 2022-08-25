“كهرباء لبنان”: نفاد خزين “الغاز أويل” ووضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة

أعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان لها الخميس نفاد خزين المؤسسة من مادة “الغاز اويل”.

وقال البيان “إزاء هذا الوضع الحساس والدقيق والخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه سوف يتم وضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 26/08/2022 جراء نفاد خزينه من مادة الغاز أويل، ما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، على أن يعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام