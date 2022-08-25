هاشم: آن الاوان للانتباه الى القضايا الحياتية الملحة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2022 - 10:20

هاشم: آن الاوان للانتباه الى القضايا الحياتية الملحة

منذ 2 ساعة 25 August، 2022
النائب قاسم هاشم
لبنان

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح، ان “معاناة مرضى السرطان والامراض المزمنة مع استمرار فقدان الادوية وتقنينها، لا يمكن ايجاد اي مبرر له من اي جهة معنية بهذا الامر. وهذه القضية الانسانية تستدعي قرارات استثنائية بحجم معاناة المرضى الذين ينتظرون حلا سريعا لازمة الادوية الضرورية، حيث لا قدرة لاكثريتهم على تأمين ادويتهم باسعار السوق السوداء التي تتحكم برقاب المرضى وعموم اللبنانيين”، وقال “آن الاوان للانتباه الى القضايا الحياتية الاساسية الملحة، وعندما تصل الامور الى عدم قدرة الدولة على تأمين الدواء والغذاء لمواطنيها فأي امل سيبقى للناس في وطن وصلت اموره الى هذا الدرك؟”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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