سليم عون: المطالبة الملحة بتأليف حكومة تأتي تحسباً للفراغ الرئاسي المتوقع

رأى النائب سليم عون في حديث اذاعي أن “حصول لقاء بعبدا اليوم، هو نتيجة آراء خارجية وداخلية تحفز على احداث اختراق في المساعي الجارية لتأليف حكومة مكتملة المواصفات تجنبنا الوصول الى الفراغ”.

وقال “البعض اعتبر ان بإمكانه فرض شروطه على التيار الوطني الحر في نهاية عهد الرئيس ميشال عون باعتبار التأليف اليد التي توجعنا، الا انه تبين ان ذراع التيار لا تلوى بهذه الطريقة”.

واعتبر عون ان “المطالبة الملحة بتأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات والمواصفات الدستورية، تأتي تحسباً للفراغ الرئاسي المتوقع وخشيةً من ان تطول فترته”.

ووضع اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي، “في إطار تبادل الطروحات والبحث عن النقاط المشتركة، وقال: “في حال صفت النوايا سنصل الى حل”.

ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس عون قد يتجه الى خيار مطالبة المجلس النيابي بسحب التكليف من الرئيس المكلف، أشار الى انه “احتمال وارد من ضمن خيارات اخرى نأمل الا نصل اليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام