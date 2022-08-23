محور المقاومة مقابل المحور الخليجي الصهيوني

د. علي عباس حمية

قام محور المقاومة بدعم ايراني واضح بإفشال نظرية الفوضى الخلاقة والشرق الاوسط الجديد او الكبير، وبعد ان تم صد المؤامرة الصهيونية الامريكية الكبرى المتمثلة في اعتداء اسرائيلي كبير كان على لبنان عام ٢٠٠٦، حيث لم يعد لامريكا واسرائيل والمطاوعين الخليجيين اي صبر الا ان يمضوا قدما باعلان التطبيع مع العدو الاسرائيلي ومحاولة تزوير التاريخ والجغرافيا ومحو كل تاريخ الارض لتمرير صفقة القرن، الا انها لم تجدِ نفعا نظرًا لتأهب محور المقاومة.

إن حلف مجلس التعاون الشرق اوسطي الجديد بين دول الخليج واسرائيل والاردن والسلطة الفلسطينية هو بديل مشروع الشرق الأوسط الجديد او لربما كان هو المخطط (أ) من البداية.

كل ذلك الحلف الصهيواعرابي امريكي مع افتعال الربيع العربي وانشاء المنظمات الارهابية امثال داعش والنصرة وغيرها التي ابتدعتها امريكا، من اجل تقسيم العالم العربي وصولا إلى اعلان التطبيع العلني والشرق الاوسط الجديد، الذي افشله حلف المقاومة .

هذا الحلف الصهيو اعرابي هو فعليا بمواجهة حلف المقاومة وهلاله من ايران الى العراق وسورية ولبنان وفلسطين واليمن ، الحلف الداعم الاوحد للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

كل المؤامرات متصلة ومتواصلة من قبل الدولة العميقة الامريكية والقوة الخفية مع الكيان المؤقت الزائل ودول التطبيل والتطبيع جميعها ضد القضية الفلسطينية وضد محور القدس المقاوم وبالاخص شغلهم الشاغل سلاح المقاومة في لبنان ورفع شعارات عبر ادواتهم في الداخل اللبناني بقيادة جعجع من اجل محاولات نزع سلاح المقاومة للاستيلاء من قبل حلف الخليج الصهيوني الجديد على سيادتنا ودوس كرامتنا وسرقة ارضنا ونفط بحرنا.

إما يكون لبنان مقاوما حرا ابيا واما لبنان مطبعا منزوع السيادة ملحقا بالحلف الخليجي الصهيوني، الا ان لبنان لن يكون الا مقاوما ذات سيادة بمثلثه الذهبي الشعب والجيش والمقاومة.

ان العالم يتمخض لولادة تحالفات مناطقية واحلاف دولية وقد بدأت بالظهور القوي عبر تراجع الناتو ليحل مكانه الانجلوسكسوني وضمور الاتحاد الاوروبي ليحل محله قطب المانيا الجديدة, يقابله حلف منظمة شنغهاي، ومحاور جديدة بالمنطقة تتمثل بمحور القدس يقابله محور مجلس التعاون الجديد الصهيو اعرابي. وبعون الله لن تهزم امة فيها سماحة السيد حسن نصرالله صاحب الوعد الصادق ورجال المقاومة في الميدان، حيث ان قدرات المقاومة تتراكم وتتعاظم وقوات العدو رغم قوتها تتراجع.

المصدر: بريد الموقع