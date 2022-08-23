صواريخ أوكرانية تستهدف مقر إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2022 - 14:58

صواريخ أوكرانية تستهدف مقر إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 23 August، 2022
أخبار موقع المنار

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