صواريخ أوكرانية تستهدف مقر إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2022 - 14:58
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: إنتصار عام 2000 أنهى مشروع "اسرائيل الكبرى" وأسقط الجيش الذي لا يقهر
السيد نصرالله: آخر إنجازات الصمود في حرب تموز دخول المقاومة على خط استعادة لبنان لحقوقه من النفط والغاز
السيد نصرالله: بالنسبة للتهديدات الصهيونية في ملف الترسيم فخطابنا واضح وننتظر الأيام المقبلة ونبني على الشيء مقتضاه
السيد نصرالله: يراهنون على جيل الشباب ولكن اليوم فتاة لبنانية هي ناديا فواز التحقت بالشاب شربل ابو ضاهر ورفضت التطبيع
السيد نصرالله: سوريا هي أساس في محور المقاومة وجبهة الصمود ورفض شروط الإستسلام الاسرائيلية
السيد نصرالله: يوما بعد يوم نزداد قناعة بخيار الذهاب الى سوريا وإذا تعرضت لموجة جديدة لن نتردد في المشاركة بالمواجهة
السيد نصرالله: ساهمنا بتشكيل محور المقاومة في المنطقة ونحن جزء من هذا المحور ونراهن عليه في مواجهة الاحتلال
السيد نصرالله: على المستوى اللبناني تجنبنا الإنزلاق الى أي حرب أهلية أو فتنة مذهبية وهذا ما كان يحضر للبنان منذ 2005
إنهيار الجزء الشمالي من الإهراءات في مرفأ بيروت والرياح القوية ساهمت في ابعاد الغبار عن المناطق السكنية بشكل سريع
اجتماع طارىء لوزراء الأشغال والاقتصاد والبيئة للبحث في مسألة انهيار الجزء الشمالي من اهراءات مرفأ بيروت
رئيس الموساد الصهيوني دافيد برنياع يصف إحياء الاتفاق النووي مع ايران بالكارثة الإستراتيجية
استشهاد الشاب الفلسطيني محمد عرايشي متأثرا بجروحه الخطرة التي أصيب بها منذ اسبوعين في مواجهات مع قوات الإحتلال في نابلس
لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في فلسطين المحتلة: لن نوقف الاحتجاجات وندعو شعبنا للنفير يوم الجمعة القادم
مجلس القضاء الأعلى العراقي يعلّق أعماله بعد اعتصام أنصار التيار الصدري ونصبهم الخيام أمام مبناه في بغداد
رئيس مجلس الوزراء العراقي يقطع زيارته إلى مصر إثر اعتصامات أنصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد
السودان يعلن رفع حالة التأهب استعداداً لفيضانات متوقعة هذا الأسبوع بعدما تسببت الفيضانات السابقة بمقتل وتشريد الآلاف
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية: الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يحتفظ بما لا يقل عن 300 وثيقة سرية في منزله
صواريخ أوكرانية تستهدف مقر إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
23 August، 2022
دونيتسك
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