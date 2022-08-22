الشيخ الجعيد زار أماني: ايران تقف بجانب لبنان وشعبه من خلال العروض الحقيقية والمساعدة الفعلية

زار منسق عام “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان الشيخ زهير الجعيد الاثنين السفير الإيراني مجتبى أماني، في مقر السفارة في بيروت، مهنئنا بتوليه مهامه.

وقال الشيخ الجعيد “هذه الزيارة تأتي لتؤكد على أواصر المحبة والتعاون الأخوي في ما بيننا بشكل خاص، وفي ما بين الشعبين اللبناني والإيراني الشقيق”، وتابع “تم بحث ونقاش الأمور والقضايا التي تهمّ البلدين وأكدنا لسعادته على عمق العلاقة ومتانتها بين الجبهة كحركة إسلامية مقاومة ووحدوية وبين الجمهورية الاسلامية الإيرانية وقيادتها الحكيمة الراشدة منذ تأسيس الجبهة إبان عدوان تموز والانتصار الباهر الساحق الذي حققته المقاومة عام 2006 والتي نحن نعيش هذه الأيام ذكراها”.

ولفت الشيخ الجعيد الى أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد اليوم ومن جديد وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه من خلال العروض الحقيقية والمساعدة الفعلية لإخراجه من أزماته الساخنة منها الاقتصادية والمعيشية وبشكل خاص عرضها تقديم فيول الكهرباء بالمجان”.

من جهته، أكد أماني على “متانة العلاقة وحسن التعاون واستمراريته”، وأشاد بدور “الجبهة الفاعل والرائد الذي تقوم به”، مشددا على “دعم إيران لمحور المقاومة في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية وأنها على استعداد كامل لدعم لبنان وشعبه والوقوف إلى جانبه في محنته الاقتصادية المريرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام