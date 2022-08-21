حديث اسرائيلي عن عرض جديد للبنان بخصوص ترسيم الحدود البحرية

ذكرت القناة الرابعة عشرة العبرية مساء أمس أن تل أبيب قدَّمت من خلال الوسطاء عرضاً جديداً للبنان

لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني. وأشارت القناة إلى أنَّ إسرائيل أكَّدت من جهة ثانية بأن موضوع منصة كاريش المتنازع عليها لا تنازل فيه.

وكالة “سبوتنيك” نقلت عن مصدر رسمي لبناني، قوله إنَّ لبنان وإسرائيل اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وأضاف المصدر:”نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية، وتبلَّغنا بأنَّ الجواب الذي سيحمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من الجانب الإسرائيلي رداً على المقترح اللبناني سيكون إيجابياً، وهو عائد قريباً إلى بيروت”، معتبراً أنَّ شهر أيلول سيشهد الحسم في ملف ترسيم الحدود.

المصدر: قناة المنار