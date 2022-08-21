أفادت احصاءات غرفة التحكم المروري، للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن سقوط قتيلين و4 جرحى في 6 حوادث – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2022 - 10:00

أفادت احصاءات غرفة التحكم المروري، للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن سقوط قتيلين و4 جرحى في 6 حوادث

منذ 1 ساعة 21 August، 2022
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