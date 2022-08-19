جنتا.. حكاية الطلقة الاولى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2022 - 23:56

جنتا.. حكاية الطلقة الاولى

منذ 17 mins 19 August، 2022
تقارير مصورة - لبنان

جنتا.. حكاية الطلقة الاولى.

المصدر: موقغ المنار

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