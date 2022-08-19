الجيش اللبناني: توقيف مطلوبين في بلدة أفقا

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 18 / 8 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة أفقا- جبيل المواطن (ي.ز.) والاشقاء (ع.ز.) و(ح.ز.) و(ز.ز.) المطلوبين بموجب مذكرات توقيف قضائية لارتكابهم جرائم: التعدي على دورية أمنية وإطلاق النار تجاه عناصرها، وتأليف عصابة تقوم بفرض الخوات في المنطقة المذكورة، وافتعال الإشكالات، واعتراض سوّاح وإهانتهم، وقطع الأشجار، والتعدي على الأملاك العامة وعلى مؤسسة مياه جبل لبنان.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام