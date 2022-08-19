إندونيسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن خلال قمة العشرين

صرح السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، أن بلاده مستعدة لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة العشرين ببالي في نوفمبر المقبل.

وقال تافاريس في تصريح لوكلة “نوفوستي”، ردا على سؤال حول استعداد إندونيسيا لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جزيرة بالي: “هذا ممكن، وكل الإمكانيات لذلك متوفرة”.

وفي وقت سابق قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين (G20) في نوفمبر القادم بجزيرة بالي الإندونيسية.

المصدر: وكالات