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August 18 2022 - 11:14

الوزير الأبيض: ميقاتي حريص على التأليف

منذ 1 ساعة 18 August، 2022
وزير الصحة فراس الابيض
لبنان

أمل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض في تأليف حكومة جديدة، لافتا في حديث اذاعي، إلى أن “الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أبلغ الوزراء في الاجتماع أول من أمس أنه حريص على التأليف، وأن الأمور المطروحة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي إما الصيغة الحكومية التي سبق أن طرحها في زيارته السابقة وإما أمور جديدة بينها تعويم الحكومة الحالية”.
واعتبر الوزير الأبيض أن “احتمال حصول الفراغ الرئاسي هم لدى الجميع”، مؤكداً أن “أحداً لا يتمنّى حصول عدم استقرار في البلاد، لذا يتوجّب على الجميع وضع جهودهم لتأمين استمرارية مرافق الدولة”.
وعن ملف أدوية السرطان وغسيل الكلى، أوضح أن “المشكلة الأساسية في هذا الملف تكمن في التمويل”، لافتاً إلى أنه “يجري العمل على زيادة التمويل والتأكد من عدم حصول أي سوء استخدام من هدر أو فساد”.
واعلن انه سيزور  اليوم الرئيس ميقاتي لمتابعة الموضوع. وأشار إلى أنّ “المساعدات الدوائية التي تصل لبنان هي من جمعيات أميركية أو لبنانية في الاغتراب وليست هناك مساعدات حكومية أميركية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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