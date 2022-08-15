إعلام العدو يقول إن إطلاق نار استهدف جنود الاحتلال قرب الجدار الفاصل في ضاحية شويكة شمال طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2022 - 23:48

إعلام العدو يقول إن إطلاق نار استهدف جنود الاحتلال قرب الجدار الفاصل في ضاحية شويكة شمال طولكرم

منذ 56 mins 15 August، 2022
أخبار موقع المنار

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