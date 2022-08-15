الخارجية الأميركية: لم نقترح تخفيف العقوبات على إيران خلال المحادثات النووية وبايدن يعتبر أن العقوبات خارج نطاق الاتفاق ليست محل نقاش – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 15 2022 - 23:46

الخارجية الأميركية: لم نقترح تخفيف العقوبات على إيران خلال المحادثات النووية وبايدن يعتبر أن العقوبات خارج نطاق الاتفاق ليست محل نقاش

منذ 2 ساعة 15 August، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة