عبد اللهيان: سنقدم ملخصنا النهائي بخصوصِ مفاوضاتِ فيينا للمنسق الأوروبي في الـ12 ليلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2022 - 14:38

عبد اللهيان: سنقدم ملخصنا النهائي بخصوصِ مفاوضاتِ فيينا للمنسق الأوروبي في الـ12 ليلاً

منذ 10 mins 15 August، 2022
حسين امير عبداللهيان
ايران - عربي وإقليمي

كشفَ وزيرُ الخارجيةِ الايرانيُ حسين أمير عبداللهيان، أنَ طهرانَ ستقدّمُ ملخصَها النهائيَ بخصوصِ مفاوضاتِ فيينا النووية بشكلٍ مكتوبٍ إلى منسقِ الاتحادِ الأوروبي اليومَ بحلولِ الساعة 12 ليلاً. ورأى أمير عبداللهيان، أنه “إذا كان ردُّ الولاياتِ المتحدة مرناً ، فإنَ الاتفاقَ على وشَكِ الحصول، وإلا فسيتعينُ اجراءُ المزيدِ من المحادثات”.

 وأكد وزيرُ الخارجيةِ الايرانيُ انه “يجبُ على الجانبِ الأمريكي إبداءُ المرونةِ لأنَ إيرانَ أبدت مرونةً في جميعِ القضايا التي يمكنُ أن تُظهِرَها، وقد حانَ دورُها الآن”. ولفت الى أن “الجانبَ الأمريكيَ ابدى مرونةً شفهيةً في المفاوضاتِ الأخيرةِ في فيينا، والتي يجبُ أخذُها في الاعتبار”، معتبراً انه “في حالِ لم يَحصُلِ الاتفاقُ فإنَ العالمَ لم يَنتهِ واِنَ لدى طهرانَ الخطةَ باء”.

المصدر: قناة المنار

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