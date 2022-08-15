بكين: واشنطن لم تستخلص العبر من فشلها في أفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانع ون بين، إن الولايات المتحدة فشلت في أفغانستان، لكنها لم تستخلص العبرة من ذلك، وتواصل التدخل السياسي والتلاعب حول العالم.

وأشار الدبلوماسي خلا لمؤتمر صحفي الاثنين إلى أن ما حدث في كابول منذ عام واحد أصبح فشلا لاستراتيجية الهيمنة الأمريكية، كما أثبت أن الولايات المتحدة لا تسترشد إلا بمصالحها الخاصة وتتجاهل حتى مصالح حلفائها الذي كانوا يدعمون أعمالها في أفغانستان على مدى 20 سنة.

وأضاف “بعد انتهاء الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة تقوم تحت شعار ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالغزو والتدخل في كل مكان، وتثير انقساما ومواجهات لتحقيق أهدافها الجيوسياسية وكان المجتمع الدولي في كل مكان يعارضه”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لم تستخلص العبرة من فشلها في أفغانستان، وقامت بتجميد أصول العملة الأفغانية بقيمة 7 مليارات دولار وخلقت حواجز لتنمية وإعادة إعمار البلاد، كما واصلت القيام بالتدخل السياسي والتلاعب في جميع أنحاء العالم بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

المصدر: روسيا اليوم