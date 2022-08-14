الرئيس بري أبرق الى السيسي معزيا بضحايا حادثة كنيسة المنيرة

أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزيا بضحايا حادثة كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة المصرية.

وقال الرئيس بري في برقيته “ببالغ الحزن والأسى تبلغنا بنبأ الفاجعة الأليمة في كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، باسم الشعب اللبناني وباسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي أتقدم من سيادتكم ومن أسر الضحايا ومن الشعب المصري الشقيق بأحر التعازي سائلين المولى للجرحى الشفاء العاجل ولمصر دوام الأمن والتقدم والاستقرار”.

كما أبرق الرئيس بري الى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني، معزيا بالضحايا ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام