لجنة الأسير سكاف: المقاومة الخيار الوحيد لمواجهة العد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 15:28

لجنة الأسير سكاف: المقاومة الخيار الوحيد لمواجهة العد

منذ 57 mins 14 August، 2022
لجنة الأسير سكاف
لبنان

اعتبرت “لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف” أن “انتصار المقاومة في 2006 أسس للانتصار الكبير الذي سيتحقق على العدو، إذ سيتحرر أسرانا وأراضينا ومقدساتنا من الاحتلال بفضل تضحيات المقاومين، لأن العدو الصهيوني لا يفهم إلا بلغة المقاومة والكفاح المسلح”.
وقالت: “سنبقى في خط المقاومة مع فلسطين وشعبها المظلوم وقضيتها المحقة بمواجهة العدو وأعوانه، حتى تتحرر كامل فلسطين من البحر إلى النهر، لأننا نؤمن بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة”.
وتوجهت اللجنة “بتحية الفخر والاعتزاز للشاب الفلسطيني أمير صيداوي الذي نفذ العملية الفدائية البطولية في القدس المحتلة، والتي تأتي في سياق الرد الطبيعي والمشروع من الشباب الفلسطيني على الجرائم البربرية التي يرتكبها العدو بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة ومخيم جنين وفي باحات المسجد الأقصى تحت مرأى المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية الذين لم يحركوا ساكنا لوقف تلك الاعتداءات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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