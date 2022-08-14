بو صعب للمنار: ما نقل عن هوكشتاين غير صحيح وننتظر الجواب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 00:08
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وزير الخارجية الإيراني: يجب تذكير البيت الأبيض بأنه لن يحصل على أي نتائج من استخدام لغة التهديد ضد إيران والإيرانيين
الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت بشكل كامل على قرية "بيسكي" في إقليم دونيتسك
الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في زابوروجيا: القوات الأوكرانية تجدد قصفها محطة زابوروجيا للطاقة النووية
مستشار الرئيس الأوكراني: لا نية لدى كييف للتفاوض مع موسكو لأن ذلك يعني نصرها في الحرب
بو صعب للمنار: ما نقل عن هوكشتاين غير صحيح وننتظر الجواب
منذ 4 ساعة
13 August، 2022
الياس ابو صعب
هوكشتاين
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