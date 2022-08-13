وفد من حزب الله زار سهل عكار في ذكرى مجزرة الحيصة

زار وفد من قيادة “حزب الله” في منطقة جبل لبنان والشمال، لمناسبة الذكرى السادسة عشرة لمجزرة بلدة الحيصة العكارية التي ارتكبها العدو الصهيوني عام 2006، وأدت الى استشهاد احد عشر شخصا من ابناء البلدة.

وجال الوفد الذي ضم كل من مسؤول الشمال في الحزب الشيخ رضا احمد، مسؤول العمل الإجتماعي في منطقة جبل لبنان والشمال الشيخ محمود عمرو، على عائلات الشهداء والجرحى، ناقلا تحية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ومقدما هدية مالية لكل عائلة.

وأكد الشيخ أحمد أن “المقاومة لا تميز بين منطقة واخرى”، معتبرا أن “اجرام العدو الصهيوني خلال عدوان تموز عام 2006 أثبت أن معركة الدفاع عن الوطن هي معركة وطنية بامتياز كما هو الحال اليوم في معركة انتزاع الحقوق والثروات ومواجهة أطماع العدو الصهيوني”، مشددا على “وقوف حزب الله الدائم الى جانب أهالي عكار التي لطالما قدمت التضحيات في مواجهة العدو الصهيوني”.

وكان في استقبال وفد حزب الله نجل النائب السابق مصطفى حسين حسن، رئيس اتحاد بلديات سهل عكار محمد حسين، رؤساء بلديات تلبيرة عبد الحميد سقر وتلعباس الشرقي محسن صالح، عدد من المخاتير ورجال الدين وفاعليات قرى وبلدات سهل عكار.

وشددت الكلمات على “الوقوف الدائم الى جانب المقاومة والاستعداد لتقديم التضحيات للحفاظ على كرامة لبنان وعزته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام