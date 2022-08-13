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August 13 2022 - 13:54

موسكو تحذر واشنطن من العواقب في حال مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

منذ 49 mins 13 August، 2022
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
أخبار دولية - روسيا

حذر مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارتشيف، في مقابلة مع وكالة “تاس”، الولايات المتحدة من العواقب في حال مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

ووفقا له، في ظل الواقع الحالي للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، فإن أي أصول مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالجانب الروسي، بما في ذلك الممتلكات الدبلوماسية، تبقى معرضة لخطر متزايد.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: “نحذر الأمريكيين من العواقب الضارة لمثل هذه التصرفات، والتي ستقضي بشكل نهائي على العلاقات الثنائية، وهو أمر ليس في مصلحتهم وليس في مصلحتنا”.

وشدد على أنه يجب على الجانب الأمريكي، إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على العودة إلى طاولة المفاوضات، لتجنب هزيمة مذلة.

المصدر: وكالات

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