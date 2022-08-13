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August 13 2022 - 03:02

حزب الله والقومي في صيدا.. تأكيد على المقاومة بمواجهة الإحتلال الاسرائيلي وأطماعه

منذ 5 ساعة 12 August، 2022
الشيخ زيد ضاهر مستقبلا وفدا من القومي
لبنان

التقى مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الجمعة وفدا من الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة محمد غدار.

وجرى خلال اللقاء “البحث في عدد من المواضيع والشؤون الانمائية، والواقع المعيشي الصعب من جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد”.

وشدد المجتمعون على “أهمية وحدة قوى المقاومة بمواجهة الإحتلال وأطماعه”، وأكدوا ان “المقاومة هي صمام الأمان والخيار الوحيد الذي يفهمه هذا العدو وهي الكفيلة بحماية الموارد الطبيعية للبنان وتحرير الأراضي المحتلة”.

وحيا المجتمعون “دماء الشهداء في فلسطين التي أسقطت كل أوهام الاستسلام والتطبيع وأكدت على اولوية المقاومة بمواجهة الإحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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