محكمة الاحتلال تمدد اعتقال القيادي في الجهاد بسام السعدي.. والعواودة في وضع صحي حرج

أفادت مصادر إعلامية الخميس، أن محكمة عوفر الإسرائيلية تعقد الخميس جلسة محاكمة للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي. وحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد مددت المحكمة العسكرية في عوفر اعتقال القيادي في الجهاد بسام السعدي لـ 6 أيام.

وزار فريق من المنظمة الأممية الأربعاء، الشيخ بسام السعدي في سجن “عوفر”، وذلك في إطار الالتزام بالاتفاق، ولضمان الهدوء في غزة.

وقال منسّق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في تغريدة له على “تويتر”، أنه أرسل فريقًا من الأمم المتحدة لزيارة الشيخ السعدي في سجن “عوفر”، واصفًا أن وقف إطلاق النار الذي جرى مؤخرًا بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة بالهش، داعياً جميع الأطراف إلى منع التصعيد.

وبعد ثلاثة أيام من العدوان “الإسرائيلي” على غزة، جرى الاتفاق برعاية مصرية، على وقف لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي. وجاء في نص الاتفاق، أن وقف النار سيتم على أن تبذل مصر جهودها للإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج، مع العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.

من جهة ثانية، أَفَادَ نادي الأسيرِ الفلسطيني اَنَّ المعتقَلَ خليل عواودة المُضْرِبَ عن الطعامِ منذ مئةٍ وواحدٍ وخمسينَ يوماً اَصبحَ وضْعُهُ حَرِجاً مُحذِّراً منْ اَنَّ حياتَه اَصبحتْ عُرْضةً للوفاةِ المُفاجِئةِ مؤكِّداً اَنَّ سلطاتِ الاحتلالِ لا تزالُ تَحْتَجِزُهُ في معتقلِ الرملة.

المصدر: فلسطين اليوم