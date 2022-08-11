محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي لـ 6 أيام (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2022 - 12:28

محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي لـ 6 أيام (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 11 August، 2022
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