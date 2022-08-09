سبعة شهداء باعتداء على مسيرة عاشورائية في نيجيريا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2022 - 23:36

سبعة شهداء باعتداء على مسيرة عاشورائية في نيجيريا

منذ 2 ساعة 9 August، 2022
أخبار دولية - تقارير مصورة - نيجيريا

في نيجيريا، عددٌ من الشهداء والجرحى باعتداء قوات الامن على مواكب حسينية.

المصدر: قناة المنار

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