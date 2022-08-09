استشهاد فتى بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

استشهد الفتى مؤمن ياسين جابر (17عاماً)، مساء اليوم الثلاثاء، متأثراً بجروح حرجة للغاية إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى مؤمن ياسين جابر متأثراً بجروح حرجة للغاية برصاص الاحتلال الحي من النوع المتفجر في الصدر (واخترقت القلب).

وأوضحت الصحة أن الفتى جابر نقل إثر إصابته الخطيرة إلى مستشفى الأهلي بالخليل، حيث كان قلبه متوقفا وتم إنعاشه ونقله للعمليات، وأعلن لاحقا استشهاده.

و أصيب شاب آخر إصابة خطيرة في الشريان الرئيسي بالفخذ وأُدخل لغرفة العمليات، ووصفت حالته بالمستقرة.

واندلعت مواجهات عنيفة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، ظهر اليوم، وأصيب على إثرها عدة مواطنين، واعتقلت قوات الاحتلال خلالها الفتى مصطفى الهصيص (15 عاماً) من بلدة السموع بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات، كما اندلعت مواجهات عنيفة في مناطق مختلفة من مدن الضفة الغربية بعد مسيرات غاضبة خرجت منددة بجرائم الاحتلال في نابلس والتي أدت لاستشهاد المطارد ابراهيم النابلسي وإسلام صبوح والفتى حسين جمال طه.

المصدر: وكالة شهاب