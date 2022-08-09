إطلاق القمر الصناعي الايراني “خيّام” الى الفضاء

تم اطلاق القمر الصناعي الايراني “خيّام” بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية “سويوز” من قاعدة “بايكونور” الفضائية في كازاخستان. وجاء اطلاق القمر الصناعي الايراني “خيّام” من هذه القاعدة في تمام الساعة “10:22” صباحاً بتوقيت طهران (06:52 بتوقيت غرينتش).

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني قد اعلن في وقت متأخر من مساء الاثنين، على حسابه في اينستغرام، أنه “من المقرر ان يطلق هذا القمر الصناعي بعون الله تعالى الثلاثاء من قاعدة بايكونور الفضائية بالصاروخ الناقل سويوز ليوضع في المدار ٥٠٠ كيلومتر”.

وقال الوزير الايراني “من خلال عقد عدة جلسات مكثفة اتيحت لنا الفرصة لاجراء زيارة للقاعدة الفضائية بايكونور باعتبارها احدى اقدم القواعد الفضائية لاطلاق الاقمار الصناعية وصاحبة الرقم القياسي لجهة اطلاق الاقمار الصناعية في العالم”.

وتابع وزير الاتصالات الايراني “فيما يخص تطوير الصناعة الفضائية في ايران فإن الحكومة الحالية عازمة بجد وبسرعة على انشاء قاعدة فضائية خاصة بالبلاد لنتمكن في المستقبل القريب فضلا عن ايجاد البنية التحتية اللازمة لاطلاق الاقمار الصناعية الثقيلة مثل خيام في داخل البلاد، من تحويل ايران إلى قطب لاطلاق الاقمار الصناعية في المنطقة”.

المصدر: فارس