الأمم المتحدة تدعم التحقيق باستشهاد مدنيين جرّاء عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، دعمها إجراء تحقيق بشأن استشهاد مدنيين فلسطينيين جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة المحاصر، والمحافظة على “الوضع الراهن” بالأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: “لا بد من إجراء تحقيق بشأن أي موقف نشهد فيه مقتل مدنيين”، في معرض رده على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كان الأمين العام، أنطونيو غوتيريش يدعم المطالب الخاصة بإجراء تحقيق في استشهاد مدنيين، بينهم أطفال، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.

وتسبب العدوان الإسرائيلي، الذي استمر 3 أيام على القطاع، باستشهاد 45 فلسطينيا، وعشرات الجرحى، بحسب بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة .

وردا على أسئلة الصحافيين، بشأن موقف الأمم المتحدة إزاء اقتحام مئات المستوطنين، المسجد الأقصى، الأحد، واعتداء شرطة الاحتلال على المصلين، قال دوجاريك: “نؤمن بشدة بأهمية المحافظة علي الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس ونطالب كل الأطراف بالإحجام عن الاستفزاز”.

المصدر: فلسطين اليوم