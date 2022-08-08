مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الاثنين 8-8-2022

هي عاشوراءُ التي اَحيت قلوبَ ابنائِها، فجَددوا البيعةَ لشهيدِها الامامِ الحسين عليه السلامُ بحِفظِ العهدِ والنهجِ بهيهاتَ منا الذلة، فكانت اُولى القبضاتِ المرفوعةِ من افغانستانَ وباكستانَ الى ايرانَ واليمنِ وسوريا وتركيا والعديدِ من الدولِ الاسلامية، على ان يكونَ الموعدُ غداً في لبنانَ بمسيراتٍ حسينيةٍ تَعُمُ مختلفَ المناطق ، لا سيما في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت، حيثُ يعتلي الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ السيد حسن نصر الله منبرَ جدِّهِ الحسينِ عليهِ السلامُ مجدداً البيعةَ ومتناولاً ابرزَ التطورات..

اما التطوراتُ الفلسطينيةُ فكانت كربلائية، حيثُ انتصرَ الدمُ الفلسطينيُ على سيفِ الغدرِ الصهيوني، وثبَّتَت المقاومةُ معادلاتِها وحمَت اهلَها ووَحَّدَت ساحاتِها وفَرَضت فتحاً ولو جزئياً لمعابرِ القطاع، فانجلى غبارُ العدوانِ عن ثباتٍ فلسطيني، وبُهِتَ الصهيونيُ وضاعت كلُّ عنجهياتِه التي ملأَ بها الشاشاتِ لايام..

في ايامِ فيينا النوويةِ تطوراتٌ تَناقلتها الشاشاتُ ووكالاتُ الانباء، تَواترت بِجُلِّها حولَ مُسوَّدَةٍ اوروبيةٍ نهائيةٍ لاحياءِ الاتفاقِ النووي الايراني، وتواترت الاخبارُ على انَ جميعَ الوفودِ غادرت الى بلادِها لمناقشةِ الموقفِ الرسميِّ النهائي من مُسوّدةِ الاتفاق، على ان تكونَ الايامُ القليلةُ المقبلة، بل الساعاتُ المقبلةُ كفيلةً بايضاحِ الصورةِ النهائية..

اما في لبنانَ فانَ التكرارَ اليوميَ لتَعدادِ الازماتِ كفيلٌ بايضاحِ المراوحةِ التي تعيشُها البلاد، وحالِ الانتظارِ التي يَستفيدُ منها بعضُ المتحكمين، كاضرابِ المصارفِ الذي أكدت عبرَه جمعيتُهم انها الممسكةُ برقبةِ السوقِ الماليةِ وارزاقِ اللبنانيين، فاستخدَمت تاثيرَها في الاسواقِ لترهيبِ القضاءِ ومِن ورائِه كلُّ اللبنانيينَ الجادينَ بالمحاسبةِ اذا ما اَقدموا على محاسبةِ ايٍّ من المصرفيينَ المتورطينَ بأكلِ ودائعِ الناسِ وتدميرِ الاقتصادِ والشركاءِ بالفساد..

ومعَ تشابكِ الملفاتِ تبقى العينُ على الحدودِ البحرية، وزادَها انتباهاً حديثُ وسائلِ اعلامٍ عبريةٍ عن وجودِ الموفدِ الاميركي عاموس هوكشتاين في تل ابيب للقاءِ القادةِ الصهاينةِ حولَ ملفِ ترسيمِ الحدودِ مع لبنان..

المصدر: قناة المنار