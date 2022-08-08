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August 8 2022 - 14:18

الصين تواصل مناوراتها العسكرية بالقرب من تايوان

منذ 26 mins 8 August، 2022
الصين
أخبار دولية - الصين

واصلت الصين تنفيذ مناوراتها العسكرية، اليوم الاثنين، بالقرب من تايوان.

وأطلق الجيش الصيني تمارين عسكرية بالذخيرة الحية يوم الخميس الماضي، غداة زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان وأثارت جدلا.

وكان من المفترض أن تنتهي المناورات أمس الأحد، لكن لا بكين ولا تايبيه (عاصمة تايوان) أكدتا اختتامها.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش الصيني الشرقية “جيش التحرير الشعبي… يواصل تنفيذ مناورات عسكرية في المجالين البحري والجوي في محيط تايوان، مع التركيز على العمليات المشتركة لصدّ الغوّاصات والهجمات في البحر”.

ونظمت الصين أوسع مناورات عسكرية بالقرب من تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، حاشدة لها طائرات وسفنا حربية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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