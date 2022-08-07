الصحة بغزة: 43 شهيدا و311 إصابة بجراح مختلفة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 22:14
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التوصل لوقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية يدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:30 من ليل الأحد
وقف إطلاق النار يتضمن التزام مصر ببذل جهودها والعمل للإفراج عن الأسيرين خليل عواودة وبسام السعدي في أقرب وقت ممكن
وزارة الصحة في غزة: 43 شهيدا من بينهم 15 طفلا و4 نساء و311 إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع
استشهاد توأمين 13 عاما وشقيقهما 9 أعوام ووالدهم في غارة اسرائيلية على منزلهم شرق مخيم البريج
الناطق العسكري لسرايا القدس: إننا نحتفظ بالكثير الكثير مما يؤلم العدو ويسُر أبناء شعبنا وجمهور سرايا القدس والمقاومة
سرايا القدس تقصف برشقات الصواريخ تل أبيب واسدود وعسقلان وبئر السبع وقاعدة بلماحميم ونتيفوت ومفتاحيم ومفلاسيم
سرايا القدس تستهدف كيبوتس وموقع ناحال عوز العسكري وقاعدة زيكيم وموقع خزاعة برشقات صاروخية وقذائف الهاون
إعلام العدو: أكثر من 1000 صاروخ تم اطلاقها من قطاع غزة باتجاه مدن ومناطق اسرائيلية منذ بداية العملية العسكرية
إعلام العدو: إصابة 16 إسرائيليا جراء القصف الصاروخي الأخير من قطاع غزة
إعلام العدو: انقطاع التيار الكهربائي عن 10 مستوطنات في غلاف غزة جراء انفجار صاروخ أطلق من القطاع
إعلام العدو يبث مشاهد لهروب جنود جيش الإحتلال من مواقعهم قرب حدود غزة خوفا بعد استهدافهم بالصواريخ
إعلام العدو: تعطل حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون وإنزال مسافرين من الطائرات بسبب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة
نشوب مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني على حاجز حوارة جنوب نابلس نصرة لغزة
الرئيس بري معلقا على العدوان على غزة : "اسرائيل" لا تفهم ولا ترتدع إلا بلغة المقاومة
الرئيس بري:الصمت حيال العدوان على غزة على النحو القائم حاليا يعتبر تواطؤا وقبولا لفعل العدوان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصل بنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب وعرض معه الوضع في فلسطين
عبد اللهيان أكد لنظيره بو حبيب استعداد إيران لمساعدة لبنان في حل مشكلة الكهرباء
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه: توصلنا لتأجيل الجمعية العامة وإلغاء إضراب الطيارين في شركة طيران الشرق الأوسط
المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يدعو للتحرك العاجل لردع الكيان الإسرائيلي عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين
حركة عصائب أهل الحق في العراق: مستعدون للإسهام الفاعل في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة
الصحة بغزة: 43 شهيدا و311 إصابة بجراح مختلفة
منذ 50 mins
7 August، 2022
عاجل
العدوان على غزة
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