سرايا القدس: كرد أولي على جريمة اغتيال القائد الكبير “خالد منصور” وإخوانه الشهداء.. مساحات واسعة من “تل أبيب و مدن المركز ” و”غلاف غزة” تحت نيران مقاتلي سرايا القدس. – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 16:14

سرايا القدس: كرد أولي على جريمة اغتيال القائد الكبير “خالد منصور” وإخوانه الشهداء.. مساحات واسعة من “تل أبيب و مدن المركز ” و”غلاف غزة” تحت نيران مقاتلي سرايا القدس.

منذ 39 mins 7 August، 2022
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